Video mapping Exstasis nella chiesa di S. Caterina a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - È stato il primo evento annullato, lo scorso febbraio alle porte del lockdown per l'emergenza sanitaria in corso: un grande video mapping immersivo proiettato tra le pareti e gli stucchi della chiesa di Santa Caterina, in piazza Bellini a Palermo, riproposto su grande richiesta a distanza di un anno dopo avere affascinato 3mila visitatori in 2 giorni. "Exstasis", video mapping prodotto da Odd Agency e Vm Agency Group all'interno della chiesa di Santa Caterina, ritorna con una nuova veste per un lungo mese di proiezioni, da venerdì 9 ottobre a domenica 8 novembre, con spettacoli ogni mezz'ora: martedì e mercoledì due spettacoli alle 19.30 e alle 20 e da giovedì a domenica, 10 spettacoli, dalle 19 alle 23.30 (ultimo spettacolo).

Il video mapping "Exstasis" è il racconto di una trasformazione dell'anima, di un movimento che si fa corpo tra i giochi di pixel e le geometrie cangianti. I video artisti hanno ripercorso i cinque momenti del cammino estatico secondo Evelyn Underhill, mistica cattolica XX secolo: risveglio, purificazione o ascesi, illuminazione, notte oscura dell'anima, unione. Il mapping è un'eccellenza made in Sicily, selezionato tra i progetti finalisti al prestigioso Video Mapping Awards di Lille, oscar internazionale che premia le migliori esperienze immersive.

"L'emergenza Covid non è più in sé un'emergenza - dicono da Odd Agency - piuttosto un'evenienza con la quale occorrerà convivere ancora per lungo tempo. Abbiamo deciso quindi di riproporre Exstasis aumentando le repliche, in modo da permettere a gruppi più piccoli di accedere, in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme anti-covid, allo spettacolo".

"Lo scopo per cui abbiamo promosso questa iniziativa è proprio quello di utilizzare il linguaggio dei giovani applicandolo all'arte - commenta Padre Bucaro, rettore della chiesa di Santa Caterina - sono convinto che l'arte sarà davvero l'unico strumento che darà spazio alla fantasia e alla liberta di ciascuno di noi, soprattutto in questo momento".

(ANSA).