Torna Settimana musica sacra a Monreale

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - Torna la Settimana di Musica Sacra a Monreale nel segno dell'internazionalità. Dal 4 al 10 ottobre si alterneranno sul palco allestito all'interno del Duomo direttori di fama mondiale: sir John Eliot Gardiner con gli English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir; l'italiano Flavio Colusso con l'Orchestra Sinfonica Siciliana; l'olandese Ton Koopman con la sua Amsterdam Baroque Orchestra. Uno spazio particolare sarà dedicato alla musica declinata al femminile con la presenza del Netherlands Female Youth Choir, un ensemble formato da giovani donne tra i 16 e i 29 anni provenienti da ogni parte dei Paesi Bassi.

Ad aprire il cartellone sarà sir Gardiner con le musiche di Monteverdi, Carissimi, Purcell e Scarlatti. Protagonista della seconda serata, il 5 ottobre, sarà il maestro Flavio Colusso mentre il maestro e organista olandese Koopman sarà invece il protagonista delle due serate successive, 6 e 7 ottobre. La prima al Duomo, la seconda eccezionalmente all'Abbazia di San Martino delle Scale con una serata dedicata quasi interamente a Bach. Musiche di Mascagni, Mahler, Beethoven, Wagner, Puccini e Pergolesi per le serate dell'8 e del 9 ottobre. Tra i brani, sarà eseguito per la prima volta il Salve Regina di Puccini con l'orchestrazione di Colusso. Tributo alla cultura musicale della Sicilia nella serata finale del 10 ottobre. I concerti inizieranno alle ore 21. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via mail (biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) La presidente della FOSS, Maria Elena Volpes ha parlato di "alto profilo culturale", di kermesse e programmi organizzati "nonostante le innegabili difficoltà legate al momento complicato ed eccezionale". (ANSA).