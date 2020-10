Candidata leghista Marsala a giornalista,hai chili di troppo

(ANSA) - MARSALA, 01 OTT - "Sei molto carina… forse qualche chilo di troppo". Così l'ex consigliere comunale di Marsala Fanny Montalto, indicata come assessore dal candidato sindaco della Lega Giacomo Dugo, ha definito la giornalista di "tp24.it" Rossana Titone, che consigliava all'autrice del messaggio postato su facebookdi di guardare dall'albero una campagna elettorale persa in partenza: "Tu non ci provi neppure, spezzeresti i rami dell'albero", ha rincarato la dose l'esponente politico rivolgendosi alla cronista. La polemica in queste ore sta animando la campagna elettorale a Marsala, dove domenica e lunedì si vota per le amministrative. L'attacco dell'esponente leghista alla giornalista, basato sull'aspetto fisico, ha suscitato reazioni di condanna da varie forze politiche e solidarietà alla cronista. (ANSA).