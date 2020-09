Finestra istituto Modica si stacca, studentessa ferita

(ANSA) - MODICA, 30 SET - Una finestra di un'aula dell'Istituto Musicale "Giovanni Verga" di Corso Umberto a Modica (Rg) si è staccata ed è finita su una studentessa, ferendola alla testa. La ragazza è stata trasportata con l'autoambulanza del 118 in Ospedale ma per lei solo un leggero trauma cranico. In seguito all'accaduto le lezioni al primo piano dell'immobile sono state sospese e gli studenti continueranno con la didattica a distanza, mentre, i tecnici dell'ex provincia di Ragusa stanno controllando tutti gli infissi dello stabile per evitare il ripetersi di in questi incidenti. (ANSA).