Offre lavoro in cambio di vitto e alloggio a Lipari

"Post serio". Così il giovane Luis Mazza di Lipari si è presentato su Facebook lanciando il suo appello: "Offro una stanza con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, Al Numero Zero Lipari, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli (poche ore al giorno), nella gestione degli animali (asini, galline, gatti e una cana) e piccoli lavori di manutenzione ordinaria (tipo portare legna o saper cosa fare se col ponente vola il pollaio)". L'azienda agrituristica è situata in uno dei luoghi piu' suggestivi dell'isola delle Eolie, nella collina del Monte. "In questo periodo - puntualizza - capiterà che io lascerò l'isola, dunque l'aiutante prenderà il timone in mia assenza.

L'annuncio si rivolge a tutti senza differenza di età, sesso, religione e abitudini alimentari. Va bene anche una coppia.

L'annuncio è molto indicato a chi è in smartworking, o southworking dicono mo', e vuole vivere nella natura. Se interessati contattatemi". Il giovane isolano dopo qualche giorno dalla pubblicazione del singolare annuncio è già stato "bombardato" da numerose richieste di poter sbarcare ella maggiore isola delle Eolie. Ora Luis dovrà dedicare un po' del suo tempo a decidere chi tra i tanti può avere le carte in regola. (ANSA).