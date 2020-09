Droga: traffico di hashish dalla Spagna, arresti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 SET - Importavano secondo le indagini dalla Spagna grosse quantità di hashish per il mercato palermitano. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di nove persone, quattro delle quali arrestate, indagate a vario titolo per organizzazione e traffico di sostanze stupefacenti, aggravati dalla transnazionalità delle condotte.

L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca della Dda di Palermo. In carcere nell'operazione Pacco Regalo sono finiti Alessandro Girgenti, 36 anni, Gerardo Romano, 32 anni. Ai domiciliari Filippo Miranda, 30 anni, e Giuseppe Lo Coco, 29 anni. Obbligo di dimora è stato disposto per Paolo Taormina, 29 anni, Giovanni Ferrara, 31 anni, Antonio Buccafusca, 32 anni e Benedetta Altieri, 50 anni. Una persona viene ricercata, e si troverebbe all'estero. (ANSA).