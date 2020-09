Diciassette attrici per Rosso di Sansecondo su Zoom

(ANSA) - ROMA, 25 SET - ''La mia esistenza d'acquario'', dimenticato testo del drammaturgo siciliano Pier Maria Rosso di San Secondo, con la regia di Lydia Giordano, è dal vivo ogni sera su Zoom fino a sabato 3 ottobre, alle 21. Un innovativo e ambizioso progetto, digitale al 100 per cento, chiude l'estate del Teatro Stabile di Catania che lo produce. Diciassette attrici bloccate in diverse parti d'Italia danno voce dal vivo in uno schermo ad una giovane donna che racconta la sua relazione con la madre attrice. Non un semplice streaming, quindi, ma un progetto artistico sperimentale nato e concepito per la fruizione web.

''Il testo di Rosso - racconta Lydia Giordano - è diviso in 17 capitoli brevi, della durata media di sette minuti. Ho pensato di assegnare ogni monologo a 17 attrici che ho avuto la fortuna e l'onore di avere avuto come compagne di battaglie, studio, sudore, teatro dal vivo, dal vivissimo, in tutti questi anni. Donne che saranno tutte una sola che urla di silenzio, bloccata come una mosca che sbatte contro il vetro, come un pesce in un acquario, in un corpo che la convenzione sociale non può lasciare libero di vivere la sua unicità''.

Ogni attrice darà vita alle parole di Rosso in una maniera fedele e libera. Ognuna di loro sarà immersa in un fondale virtuale disegnato dalla Giordano che, oltre ad essere attrice e regista, è anche illustratrice. Le protagoniste di questa originale operazione sono Sara Firrarello, Viola Graziosi, Roberta Lidia De Stefano, Caterina Luciani, Barbara Giordano, Deniz Ozdogan, Manuela Ventura, Sara Lazzaro, Silvia Valsesia, Egle Doria, Lisa Galantini, Isabella Macchi, Alice Spisa, Irene Timpanaro, Aurora Peres, Mila Vanzini, Roberta Caronia.

Valentina Di Mauro cura la fotografia. (ANSA).