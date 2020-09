Tour in bici della Sicilia, 9 tappe per oltre mille Km

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Partirà domani 25 settembre alle 8.00 dall'antico stabilimento balneare di Mondello (ex Charleston) il tour della Sicilia in bicicletta in 9 tappe (per 1.031 km), per la valorizzazione e la scoperta del territorio in chiave green, aperto gratuitamente a sportivi e appassionati, ideato e organizzato dall'associazione sportiva "Now Team". Ai nastri di partenza ci saranno già i primi 15 iscritti, che effettueranno l'intero tour e tanti altri ciclisti di associazioni sportive che hanno aderito al progetto si aggregheranno lungo il percorso. Restano aperte le iscrizioni per le singole tappe. Il tour sarà guidato da Daniele Di Gregoli, atleta e comunicatore dell'associazione, e toccherà tutte le province siciliane, passando per borghi marinari, spiagge, campagne, angoli insoliti e nascosti, alla scoperta di tradizioni paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. L'evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo; dall'Assemblea Regionale Siciliana e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. (ANSA).