Musica: disco live "2 Of Us" con un concerto allo Spasimo

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Un evento speciale quello proposto dalle anime del gruppo "2 Of Us", Fabio Lannino (ideazione e produzione esecutiva, basso e contrabbasso elettrico, chitarra) e Vito Giordano (tromba e flicorno) che hanno registrato il loro disco "Live @ Brass" sul palco dello storico jazz club Blue Brass e su quello del Real Teatro Santa Cecilia. Il prodotto della registrazione, è stato scelto da Edmondo Filippini, presidente della Da Vinci Pubblishing il cui catalogo delle partiture si trova nelle più grandi biblioteche e archivi musicali del mondo, che ha deciso di pubblicarne a proprio nome il disco live. Un grande successo per il gruppo siciliano che si vede comparire negli scaffali di importanti distributori in tutto il mondo. Il progetto musicale dall'intero gruppo siciliano 2 of Us sarà presentato come chiusura della rassegna concertistica Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba, sabato 26 settembre alle ore 21.30 presso la Chiesa Santa Maria dello Spasimo. Soddisfazione per i due artisti Fabio Lannino e Vito Giordano che sono stati accompagnati da Diego Spitaleri al piano e dal giovane musicista Ciccio Drummer Foresta alle percussioni e batteria. 2 of Us.

Tra composizioni originali, un tocco di standard jazz e una spruzzata di improvvisazione, Vito Giordano e Fabio Lannino hanno dato corpo ad un album fatto di suoni complici e non contrastanti, condivisi con Diego Spitaleri ed il giovane Ciccio Drummer Foresta ed in un brano vi è anche la partecipazione della cantante Carmen Avellone. "L'idea - dichiarano i musicisti - è stata quella di registrare in multi traccia l'intero set Live, e mantenerlo così come suonato anche in fase di missaggio, nessuna sovrapposizione di altre tracce in post produzione".

(ANSA).