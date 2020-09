Elezioni: appena eletti si dimettono, commissario in Comune

(ANSA) - CARBONE, 24 SET - Appena eletti, sette dei dieci consiglieri comunali di Carbone (Potenza) si sono dimessi costringendo il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a nominare un commissario prefettizio in attesa del decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nuove elezioni.

Nelle elezioni di domenica e lunedì scorsi, a Carbone - dove i votanti sono poco più di mille - erano in competizione due liste, entrambe composte da persone non residenti in paese. E' stato eletto sindaco, con 78 voti, Vincenzo Scavello, residente in Sicilia, che guidava la lista "Onesti e liberi" e che in paese nessuno ha mai visto. (ANSA).