Migranti: nave quarantena a Lampedusa per ospiti in hotspot

(ANSA) - AGRIGENTO, 23 SET - La nave quarantena Rhapsody, che ieri aveva imbarcato 330 migranti a Porto Empedocle (Ag), è giunta a Lampedusa (Ag) ed ha attraccato a Cala Pisana dove verranno portati gli ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola e da dove comincerà l'imbarco. Ad essere trasferiti saranno quelli per i quali è già arrivato l'esito dei tamponi anti-Covid.

Intanto la nave Alan Kurdi si è allontanata da Lampedusa (Ag) ed è già in acque internazionali. Dopo 4 giorni di risposte negative allo sbarco di 125 persone, la Ong tedesca ha deciso di lasciare le acque italiane e di dirigersi verso il porto da cui è partita: Marsiglia. Navigherà per giorni e proverà a sbarcare - l'arrivo è previsto per domenica tarda serata - i migranti in Francia. (ANSA).