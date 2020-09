Coronavirus: 89 nuovi positivi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Sono 89 i nuovi casi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.412 i positivi, 246 ricoverati in ospedale (16 in terapia intensiva e 230 in regime di ricovero ordinario) e 2.166 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 6.039. Tre nuove vittime, in totale dall'inizio della pandemia i decessi sono 303. Degli 89 nuovi casi 42 nel palermitano, seguono Catania con 16 casi, Trapani con 15, Ragusa con 9, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Messina e 1 a Enna. I guariti di oggi sono 6. (ANSA).