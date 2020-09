Coronavirus: scuolabus Amat Palermo sanificati con Airsteril

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Sanificare in maniera continua l'aria all'interno degli scuolabus è l'obiettivo che si è dato Amat per garantire al meglio la protezione degli studenti trasportati durante il servizio scolastico effettuato per conto del comune di Palermo. A tale scopo, su ciascun veicolo sono stati installati gli innovativi sistemi AIRsteril, testati e certificati dall'Ente internazionale SGS e già utilizzati in ambito aereospaziale e sanitario che, utilizzando la tecnologia della fotocatalisi, purificano e disinfettano simultaneamente l'aria e le superfici all'interno dell'abitacolo.

La fotocatalisi è un processo assolutamente ecologico che sfruttando il biossido di titanio e la luce Uv generano e diffondono nell'ambiente un plasma a base di ossigeno e molecole di idrogeno, invisibile, inodore e totalmente innocuo per le persone e i materiali, capace di trasformare e mineralizzare le sostanze organiche in sostanze inorganiche, rendendole inerti.

In tal modo, i purificatori molecolari agiscono su qualsiasi sostanza, sia solida che gassosa presente nell'aria quali, virus, batteri, muffe, gas, pollini, composti organici volatili e odori, purificando l'aria e aumentando la sintesi di endorfine, con effetti benefici sull'organismo umano. Il sistema si aggiunge, a maggiore garanzia di sicurezza per i passeggeri, alla regolare messa in atto dei protocolli di igiene e disinfezione già previsti dalle vigenti disposizioni. (ANSA).