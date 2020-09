In scooter con figlio neonato, 2 denunce e multa salata

(ANSA) - CATANIA, 21 SET - Viaggiavano, tutti senza casco, a bordo di uno scooter tenendo tra di loro il loro figlioletto, un neonato di 26 giorni. Per questo motivo padre e madre sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver omesso la doverosa cautela nell'accudire al figlio e sanzionati per 9.158 euro per vari illeciti previsti dal codice della strada. La coppia è stata fermata per un controllo in viale Grimaldi. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre Agli agenti hanno detto che stavano andando a far visita ad una zia Il padre non aveva conseguito la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo. Era senza indicatore direzionale e luce posteriori, non aveva alcuna documentazione ed era anche senza targa.

I poliziotti hanno lasciato che i genitori andassero in casa della parente ma li hanno convocato il giorno successivo in questura. Lo scooter è stato sequestrato definitivamente ai fini della confisca ed è stato affidato in giudiziale custodia al soccorso stradale. (ANSA).