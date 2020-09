Migranti: 5 sbarchi in nottata a Lampedusa, approdati in 121

(ANSA) - AGRIGENTO, 20 SET - Ci sono anche famiglie con bambini e anziani tra i 121 migranti giunti in nottata a Lampedusa con cinque barchini. Due gruppi, con 19 e 34 tunisini, sono riusciti ad arrivare direttamente sulla terraferma. Altri 19 migranti sono stati rintracciati dai carabinieri in zona Sbarcatoio, mentre 34 sono giunti direttamente al molo Favarolo.

Le motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza hanno bloccato invece tre imbarcazioni con 24, 34 e 10 tunisini.

Tutti i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, ieri sera, dopo i due trasferimenti con un totale di 100 persone, erano rimasti in 487 e dove, adesso, ci sono complessivamente 608 extracomunitari. (ANSA).