Libri: L'ultima meta, da Pantelleria in cima alla classifica Amazon

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Potrebbe non esserci un nesso fra il football americano, Pantelleria e i Giants. Ma in realtà a tenere tutto in stretta correlazione è "L'ultima meta" (Ode edizioni, 12,99 euro), libro di Roberta Damiano, scrittrice di Pantelleria, uscito il 24 agosto scorso e subito balzato in vetta alle classifiche fra i libri sportivi più venduti di Amazon. Al centro della vicenda narrata c'è la storia del miglior quarterback dei Giants, squadra della Nfl di football americano, che si infortuna ed è costretto a fermarsi e della donna che arriva in suo soccorso, la stessa che viveva con lui a Jackson quando erano bambini inseparabili. Ne nasce un turbinio di ricordi, emozioni e sentimenti repressi che li porterà davanti a un bivio come quando si separarono la prima volta.

"L'idea nasce perché quello sportivo è un genere che mi piace - dice Roberta Damiano - il football americano poi ha un certo fascino per le regole che ci sono, per la dinamica dello sport e il modo in cui lo giocano gli americani. Ho creato la storia tutta frutto della mia fantasia e l'ho sviluppata, con una trama molto intrecciata, provando a raccontare attraverso le dinamiche di questo sport la passione di un ruolo particolare come quello del quarterback, cercando di puntare l'attenzione anche sui problemi che comporta il football americano. E soprattutto ponendo l'attenzione sui problemi che la fama di un giocatore può creare in situazioni amorose. Ho voluto giocare con questa storia muovendo i personaggi all'interno di queste situazioni che anche nella vita reale a volte danno evoluzioni imprevedibili".

Da Pantelleria ai Giants il passo non è certo breve. "Questo sport mi ha sempre affascinata - dice l'autrice - ho visto diversi film e letto tanti libri di scrittrici che hanno trattato l'argomento football americano e che per lo più sono straniere. La mia Pantelleria non l'ho abbandonata, ci sono nata, ci vivo, mi ispira e la racconto. Ho scritto un fantasy nel 2014, 'La Leggenda del Lago di Kraos', ma mi piace molto viaggiare con la fantasia e fisicamente anche al di fuori della mia isola".

"L'ultima meta" è stato un libro delle sorprese, soprattutto per la posizione in classifica fra i libri sportivi più venduti di Amazon. "Già quando la casa editrice mi ha comunicato che avrebbe pubblicato il libro in un certo senso è stata una sorpresa - spiega Roberta Damiano - poi francamente non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in alto. Magari ha contribuito anche la necessità di rimanere di più a casa per ragioni sanitarie, da lettrice accanita ho approfittato per leggere di più e le statistiche dicono che le persone per fortuna hanno riscoperto la lettura. Almeno una cosa buona il coronavirus l'ha fatta". (ANSA).