Esercito: Longo nuovo comandante lancieri di Aosta

(ANSA) - PALERMO, 19 SET - Il colonnello Antonino Longo è il nuovo comandante dell reggimento Lancieri di Aosta. La cerimonia di avvicendamento si è svolta giovedì scorso nella storica caserma "Gen. Cascino" di Palermo, alla presenza del nuovo comandante della Brigata "Aosta", generale Giuseppe Bertoncello.

Dopo due anni, il colonnello Mario Ciorra ha consegnato lo stendardo del reggimento nelle mani di Longo che ritorna al reggimento dopo 5 anni di servizio presso l'Ufficio Generale Promozione, Pubblicistica e Storia dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma.

Siciliano di origine, 47 anni, una carriera assortita di esperienze di comando in operazioni, in Italia e all'estero, e di incarichi nell'ambito della comunicazione presso lo stato Maggiore dell'Esercito a Roma.

L'ufficiale conosce già la realtà di Palermo avendo già comandato nel 2015 il gruppo squadroni dello stesso reggimento, che ha condotto in operazioni, nel sud del Libano, nell'ambito della missione ONU, UNIFIL II. (ANSA).