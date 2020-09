Coronavirus: 37 positivi in Missione Biagio Conte a Palermo

Sono positivi al Coronavirus 37 ospiti della Missione Speranza e Carità in via Decollati a Palermo. Da ieri sera il cancello della comunità è presidiato dalla polizia. I medici dell'Asp stanno continuando ad effettuare i tamponi. Al momento solo 3 migranti ospiti della comunità di Biagio Conte hanno accettato di essere trasferiti all'hotel San Paolo. Gli altri si rifiutano. Nella struttura vi sono 600 ospiti. Questa mattina è stato convocato un vertice in prefettura. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci ed indirizzata anche all'assessore regionale della salute, Ruggero Razza, al prefetto, Giuseppe Forlani e al direttore generale della Asp, Daniele Faraoni, segnalando le criticità della situazione legata al Covid-19 alla Missione Speranza e Carità. "La particolare condizione di fragilità e promiscuità della situazione - scrive - aggravata dal rifiuto di lasciare la struttura per recarsi presso l'albergo Covid-19 da parte di numerosi positivi rischia di determinare una situazione di grave rischio sanitario e sociale per l'intera comunità locale".