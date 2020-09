Droga: sequestro 3,5 kg piante canapa indiana nel Catanese

(ANSA) - ADRANO, 18 SET - Numerose piante di canapa indiana, per un peso complessivo di circa 3,5 kg, sono state sequestrate ad Adrano (Catania) dalla Polizia di Stato in una cantina al piano terra di una palazzina di edilizia popolare. Le piante erano appese ad un cavo d'acciaio per essiccarsi. Indagini sono in corso per risalire all'identità dell'utilizzatore del locale.

