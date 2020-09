Coronavirus: Sos volontari Missione Palermo, aiutateci

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - A Palermo salgono a 25 i positivi al Covid19 alla Missione speranza e carità del frate laico Biagio Conte, che ospita centinaia di senzatetto e dove è in atto un focolaio.

"Viviamo una grandissima difficoltà - spiegano i volontari della struttura - e chiediamo a tutti, soprattutto a chi ha dei compiti di responsabilità sanitaria, politica e istituzionale di aiutare la Missione. Non abbiamo i mezzi né le forze per organizzare un impegno così gravoso per la messa in quarantena e la cura di un numero elevato di persone. Oltre alla fase indispensabile della diagnosi attraverso i tamponi, si possano prevedere, fin da subito, le modalità per gestire la seconda fase di questa operazione che prevede l'isolamento dei vari soggetti".

"Nella Missione - aggiungono i volontari - non ci sono spazi tali da poter garantire che ognuno possa essere messo in sicurezza con una stanza e un bagno dedicati". (ANSA).