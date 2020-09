Rubano 5 tonnellate mandorle Avola, tre denunciati

(ANSA) - SIRACUSA, 16 SET - Tre uomini sono stati denunciati per il furto di circa cinque tonnellate di mandorle di Avola raccolte e pronte per la commercializzazione.

Gli agenti del commissariato sono intervenuti in contrada Mammanelli ad Avola, territorio famoso per la produzione di mandorle pregiate, per il furto. Grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare tre dei quattro ladri rintracciati in un terreno di contrada Zuccaro, ancora intenti a scaricare le mandorle e a nasconderle in un deposito.

Le mandorle sono state riconsegnate al proprietario. (ANSA).