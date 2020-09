Migranti: 67 sbarcati nel Siracusano

Sessantasette migranti, di probabile nazionalità pakistana, sono stati intercettati stamani dopo essere arrivati in barca a vela sulla spiaggia di Calamosche, nell'area della riserva naturale orientata di Vendicari, nel Siracusano. I migranti sono stati fermati dalla polizia e accolti in una struttura in provincia di Siracusa dove saranno sottoposti ai tamponi. Successivamente sarà predisposto il loro trasferimento.