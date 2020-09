Due senzatetto traslocano in atrio municipio a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 16 SET - Due senzatetto di Marsala si sono trasferiti, ieri sera, nell'atrio del palazzo municipale di via Garibaldi. E questo perché sono rimasti senza un alloggio dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione della palestra Grillo di piazza Marconi, all'interno della quale vivevano da alcuni mesi.

La struttura nella quale svolgevano le lezioni di educazione fisica gli studenti del liceo classico, era stata chiusa diversi anni fa per inagibilità.

I due senzatetto sono Massimiliano Pace, 45 anni, e Giovanni Cusenza, di 43. "Ieri - dicono - i vigili urbani sono venuti a dirci che dovevamo sgomberare a causa dei lavori. Abiamo chiesto ai Servizi sociali del Comune di aiutarci, non facciamo più uso di droghe da tre o quattro mesi. Ci hanno detto che tra un paio di giorni di porteranno in una comunità. Ma ci diano subito la possibilità di lavarci".

Questa mattina sia i carabinieri che vigili urbani sono tornati nell'atrio del municipio per controllarli, ma non c'è tensione. Stasera, però, come già accaduto ieri sera, poco prima della chiusura del cancello del Palazzo comunale, i due dovranno iscire. L'assessore Clara Ruggieri sta cercando un luogo, anche tramite il Sert, idoneo ad ospitarli. (ANSA).