Coronavirus: maestra positiva, chiude scuola a Erice

(ANSA) - PALERMO, 16 SET - Una maestra della scuola dell'infanzia "Primavere" di Erice Casa Santa, nel Trapanese, è risultata positiva al coronavirus dopo aver effettuato un tampone. La scuola ha chiuso e i bambini che la frequentano sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare i test. Anche un dipendente dell'istituto Nosengo a Petrosino (Tp) è risultato positivo e l'istituto comprensivo è stato chiuso in attesa di disposizioni. le lezioni era previsto cominciassero il 24 settembre. (ANSA).