Maltempo: allagamenti Catania, un centinaio interventi Vvf

(ANSA) - CATANIA, 14 SET - Sono stati oltre 50 gli interventi già espletati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania per i danni causati dall'ondata di maltempo di questa mattina. Una decina sono quelli in corso e circa 50 quelli in attesa di essere confermati ed eventualmente espletati. Si tratta per lo più di allagamenti di locali e di messa in sicurezza di beni, di salvataggi di persone rimaste bloccate nelle proprie autovetture in panne e, di alberi ed intonaci pericolanti.

Ad essere colpita è stata l'intera area metropolitana di Catania ed in particolare il Villaggio Santa Maria Goretti e la Zona Industriale, dove alcune aree sono diventate impraticabili perché completamente sommerse dall'acqua.Il maltempo ha interessato anche i paesi pedemontani come Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Mascalucia, San Giovanni la Punta, Trecastagni e Belpasso, oltre alla zona di Misterbianco e Motta Sant' Anastasia. (ANSA).