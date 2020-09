Comuni: Palermo; bocciata la mozione di sfiducia a Orlando

(ANSA) - PALERMO, 14 SET - Leoluca Orlando resta sindaco di Palermo: è stata bocciata la mozione di sfiducia, presentata nei giorni scorsi dai consiglieri dell'opposizione e discussa oggi a Sala delle Lapidi. Presenti 39 consiglieri, favorevoli 19 (il numero dei firmatari della mozione), contrari 20. Nessun astenuto. La maggioranza ha votato compatta per il no, assente solo un consigliere. Per la sfiducia sarebbero occorsi 24 voti.

La mozione era stata firmata da Lega, FI, Fdi, +Europa, Oso e da esponenti del gruppo misto,.

"C'è tanto da fare e nessuno meglio di me conosce i problemi di questa città - ha detto il sindaco nel suo intervento - Sono tutto tranne che stanco. Non tiro i remi in barca".

Per Igor Gelarda (Lega), tra i firmatari della mozione, "Orlando è ostaggio della sua maggioranza che non rinuncia alle poltrone". (ANSA).