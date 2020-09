Falsi: Gdf Catania sequestra 90mila articoli, una denuncia

(ANSA) - CATANIA, 12 SET - Oltre 90 mila tra articoli per la scuola e giocattoli contraffatti sono stati sequestrati da militari del comando provinciale di Catania della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Misterbianco gestito da un cinese, che è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, utilizzo di segni mendaci e ricettazione. Il sequestro ha riguardato precisamente 90.154 articoli.

Secondo quanto accertato, il grossista riforniva molti commercianti dell'area metropolitana e per eludere i controlli gran parte della merce era conservata in un magazzino non dichiarato e poco distante dal suo esercizio commerciale.

Tra gli articoli sequestrati gli zaini dei supereroi o dei più noti personaggi della Disney. I militari hanno anche trovato numerosi giocattoli potenzialmente pericolosi sia per la composizione sconosciuta dei materiali e per la scarsa qualità.

