A Stromboli il primo ciak per il nuovo film di Sorrentino

(ANSA) - STROMBOLI, 12 SET - Primo ciak per Paolo Sorrentino a Stromboli, nelle Eolie, per il film "E' stata la mano di Dio".

L'11 settembre la troupe è rimasta bloccata a causa della pioggia e del vento, il 12 con sole e cielo azzurro si è iniziato a girare. Il film è ispirato alla sua vita napoletana ed a Diego Armando Maradona, per quel famoso gol segnato per l'appunto di mano all'Inghilterra nei campionati del mondo del 1986, ed uscirà su Netflix probabilmente l'anno prossimo.

(ANSA).