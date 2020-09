Vino: premiato a Menfi vincitore logo Fondazione Inycon

(ANSA) - PALERMO, 11 SET - Si è svolta stamane nel Comune di Menfi la premiazione del vincitore del bando di concorso per l'ideazione e la realizzazione del Logo della Fondazione Inycon.

Il vincitore è il designer Ivan Turturici, 24 anni, che collabora con l'FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a Torino.

Il logo, tra tante proposte arrivate ,è risultato il più rispondente agli obiettivi della Fondazione Inycon, e ai criteri oggettivi di forza comunicativa , originalità, efficacia ed estetica. I simboli che caratterizzano il logo sono: sono l'arancia, l'uva, il mare e le foglie e sono divisi da una "pennellata" verticale che li separa ma contemporaneamente fa da collante e che rappresenta la lettera I di Inycon.

Ogni simbolo è caratterizzato dal numero 3, un voluto riferimento alla trinacria.

L'offerta della Fondazione Inycon , il cui scopo è quello di creare i presupposti organizzativi e d'impresa legati alla formazione continua nell'ambito della filiera vitivinicola, delle produzioni tipiche del turismo sostenibile ed enogastronomico, è in particolare modo rivolta ai giovani che intendono qualificarsi in questi settori e a tutti coloro che già vi operano. Il Presidente della Fondazione Inycon Nadia Curreri e l'intero Cda auspicano, partendo da questo bando, una maggiore presenza di giovani interessati allo sviluppo del Territorio . (ANSA).