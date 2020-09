Tra i sentieri devastati dalla fiamme, marcia ad Altofonte

(ANSA) - ALTOFONTE, 11 SET - L'associazione turistica Pro Loco Altofonte organizzerà, domenica 13 settembre, una marcia silenziosa su Moharda. E' il primo evento che si svolgerà sulla montagna che sovrasta Altofonte e seguirà su un percorso tra i sentieri devastati dalle fiamme nell'incendio che il 29 agosto ha distrutto 900 ettari di bosco e ha messo in pericolo un'intera comunità. L'appuntamento è alle ore 8 alla Chiesetta di Santa Rosalia in Contrada Rebuttoni.

"Accederemo al bosco dal cancello Rebuttoni/Sotto Coccio ed effettueremo una marcia silenziosa di commemorazione dentro il bosco. L'accesso al Bosco è interdetto alle autovetture. Si potrà accedere solo a piedi. Per rispettare le misure anti covid è necessario prenotarsi e registrarsi al numero whatsapp 3291615950. L'apposito modulo è disponibile sul sito www.prolocoaltofonte.it.", affermano gli organzzatori. (ANSA).