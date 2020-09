Rubano in appartamento e tentano rapina, 4 arresti a Catania

(ANSA) - CATANIA, 11 SET - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Catania con l'accusa, a vario titolo, di rapina impropria aggravata in concorso, tentata rapina aggravata in concorso e violenza pubblico ufficiale. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Gli arrestati sono Gaetano Natale Musumeci, di 38 anni, Gaetano Angelo Pocoroba, di 26, Emanuele Intravaia, di 42, e Salvatore Di Grazia, di 33.

La notte tra il 3 e 4 marzo scorsi i primi tre avrebbero tentato di rubare in un appartamento del quartiere di san Cristoforo approfittando del fatto che il padrone di casa era ricoverato in una struttura sanitaria. In quella occasione rubarono solamente del denaro e furono messi in fuga dall'intervento di alcuni vicini di casa, uno dei quali riusciti a sfilare il passamontagna ad uno dei malviventi, che lo minacciò. I malviventi si erano serviti di una Lancia Y presa a noleggio con la quale alcuni giorni dopo furono notati davanti ad un supermercato e poi davanti casa del proprietario. La stessa sera uno dei quattro fu bloccato dai carabinieri, intervenuti per evitare l'assalto alla vittima che stava rientrando nella sua abitazione. Successive indagini dei carabinieri ha permesso di identificare e mettere in relazione tra loro gli autori dei due episodio. I quattro sono stati condotti in carcere (ANSA).