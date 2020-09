Incendi: rogo distrugge 5 auto nel messinese

(ANSA) - MILAZZO, 11 SET - Un incendio divampato all'alba in via Pietro Gitto a Milazzo (Me) ha distrutto cinque automobili ed ha anche danneggiato la facciata di una palazzina. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno anche bonificato tutta la zona Avviate le indagini per definire l'origine del rogo. Sono intervenuti anche i carabinieri.

