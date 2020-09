Coronavirus: Regione, obbligo tampone arrivi paesi a rischio

(ANSA) - PALERMO, 11 SET - Stop alla quarantena per chi arriva da paesi a rischio come Malta, Croazia, Spagna e Grecia ma estensione fino al 7 ottobre dell'obbligo a mostrare esiti del tampone o a effettuarlo all'arrivo negli aeroporti, nei porti o nell'aria di confine. Lo prevede la nuova ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Restano così in vigore le misure del ministro della Salute del 12 agosto che regolano l'ingresso nel territorio nazionale per chi arriva dai Paesi considerati a rischio. (ANSA).