Turismo: tornano crociere; 'Costa Deliziosa' a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 10 SET - E' arrivata stamane a Siracusa, proveniente da Corigliano-Rossano,la Costa Deliziosa, la prima nave di Costa Crociere a riprendere il mare con ospiti a bordo.

Le tappe successive, saranno Catania, Trieste, Bari, Brindisi e Corigliano-Rossano. La nave farà scalo a Siracusa tutti i giovedì sino al primo ottobre, dalle 9 alle 20, sempre con lo stesso itinerario, che per le prime tre crociere sarà riservato solo a ospiti residenti Italia.

"Siracusa - ha detto il sindaco di Siracusa Francesco Italia - si appresta ad accogliere la Costa Deliziosa in quella che è una delle prime crociere post Covid della prestigiosa compagnia. La sua presenza, se per il Paese rappresenta un segno tangibile della volontà di ripresa, per Siracusa costituisce un'ulteriore opportunità di crescita e di diversificazione del suo turismo.

La scelta di ripartire dalla nostra storia e dal patrimonio culturale e monumentale di una delle città più belle al mondo è per noi motivo di grande soddisfazione".

"E' un grande piacere - ha dichiarato Carlo Schiavon, Country Manager Italia Costa Crociere - tornare nuovamente in crociera con le nostre navi Siracusa e ringraziamo la città per la bella accoglienza. L'arrivo di Costa Deliziosa segna il ritorno delle crociere a Siracusa e quindi anche la ripresa di un settore che può avere un impatto economico positivo per l'economia locale".

Per la ripartenza delle sue crociere Costa ha sviluppato insieme a un panel di esperti scientifici un nuovo protocollo, il Costa Safety Protocol, che contiene nuove misure operative adeguate alle esigenze della situazione COVID-19, perfettamente conformi alle disposizioni in materia definite dalle autorità italiane ed europee. (ANSA).