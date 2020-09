Spettatori teatro tornano da isola e barca si ribalta, inchiesta

(ANSA) - SIRACUSA, 06 SET - La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'incidente che si è verificato ieri pomeriggio nelle acque antistanti Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Un'imbarcazione che trasportava una decina di persone si è rovesciata. Una tragedia sfiorata per il gruppo composto da adulti e da minori che stavano tornando dall'Isola di Capo passero. Alcuni avevano assistito ad uno spettacolo teatrale, altri si erano recati nell'isolotto per un bagno.

Saranno gli inquirenti ad accertare i motivi del ribaltamento: le condizioni meteo-marine non erano favorevoli e a causare l'incidente potrebbe essere stata un'onda anomala. Dalla terraferma diverse persone si sono tuffate in acqua per soccorrere le persone finite in mare. Una donna sembra abbia perso i sensi. Per uno dei naufraghi è stato necessario il trasferimento in elisoccorso in ospedale. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze, i carabinieri e i militari della Guardia costiera. Il servizio di trasporto verso l'Isola di Capo Passero viene svolto da una ditta privata.

"E' incredibile quello che è successo - dice Paola, che era appena giunta sulla terra ferma con un'altra imbarcazione -.Ritengo ci sia stata un'omissione di soccorso da parte di chi era preposto e comunque le barche non avevano gli adeguati sistemi di sicurezza. Non c'erano le condizioni per rientrare, è stata commessa una leggerezza che poteva costare qualche vita umana. Se non fosse stato per alcuni di noi, penso che oggi piangeremmo delle vite". (ANSA).