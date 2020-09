Coronavirus: focolaio Rap Palermo, 10 i dipendenti positivi

(ANSA) - PALERMO, 05 SET - Sono 10 i dipendenti positivi alla società Rap di Palermo (società del Comune che gestisce la raccolta dei rifiuti) e di questi solo uno è sintomatico. Dei 90 fra tamponi e test effettuati complessivamente a personale entrato in contatto coi positivi, 55 sono negativi e per 35 si attende risultato. Entro martedì con l'Asp di Palermo sarà organizzato un presidio attivo all'autoparco di Brancaccio per eseguire almeno 100 test al giorno, più altrettanti presso strutture private. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Palermo, Antonino Randazzo dice: "La situazione alla Rap è preoccupante e non deve essere sottovalutata a tutela della salute dei lavoratori e delle loro famiglie .Bene ha fatto il Presidente Peppe Norata ha chiedere urgentemente l'apertura di una unità di crisi all'Asp per gestire la situazione. Occorre lo sforzo ed una cooperazione da parte di tutte le istituzioni e le forze politiche. La Rap che per senso di responsabilità sono certo farà di tutto per garantire i servizi di igiene ambientale a Palermo non puó essere lasciata sola ad affrontare questo focolaio legato al Covid-19". (ANSA).