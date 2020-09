Coronavirus: un dodicenne positivo nell'Agrigentino

(ANSA) - SCIACCA, 04 SET - Un dodicenne di Sciacca (Agrigento) è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco Francesca Valenti. È il terzo caso in pochi giorni dopo i due diciottenni tornati dalle vacanze in Croazia e a Malta. Il soggetto è asintomatico e si sta cercando di risalire ai suoi contatti. A Ribera, sempre nell'Agrigentino, contagiato un intero nucleo familiare (padre, madre e figlio) di nazionalità romena. Erano tornati da poco dal paese di origine e anche loro sono asintomatici.

Intanto, sono 78 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, cinque sono migranti. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 87 i ricoverati, casi che portano a 1284 gli attuali positivi attivi nell'isola, 1186 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti 4.241 tamponi che portano il totale a 365.207. Resta fermo a 288 il totale delle vittime dell'epidemia nell'isola. (ANSA).