Tennis: Us Open, Caruso batte Escobedo e vola al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Continua il sogno di Salvatore Caruso agli Us Open di Flushing Meadow, sul cemento di New York. Il tennista palermitano vola al terzo turno grazie al successo per 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 sullo statunitense Ernesto Escobedo. Caruso, che in autunno ha conosciuto l'aria della top 100, sta ripetendo i successi del Roland Garros - è la seconda volta che arriva al terzo turno in uno Slam - e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Il siciliano si era trovato di fronte Escobedo solo a livello Challenger, tra il 2016 e il 2017 (1-1 il computo delle vittorie). Oggi l'azzurro, che è avanti 85 posizioni nel ranking rispetto a un giocatore n.185 Atp e che nel tabellone di questo Us Open ci è finito un po' per caso, è passato in vantaggio, dopo avere ceduto il primo set. (ANSA).