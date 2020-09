Musica: al via a Palermo Rassegna "Vita rà me vita"

(ANSA) - PALERMO, 02 SET - Giovedì 3 settembre prende il via "Vita ra' me Vita", la rassegna musicale, nata dalla collaborazione tra l'etichetta storica palermitana 800A Records e Palermo Festival. Cinque appuntamenti che si terranno dal 3 al 6 settembre in location palermitane scelte "per rimanere impresse nella memoria e per l'avvio verso un nuovo manifesto della cultura urbana di Palermo, fondato sulla riscoperta dell'anima della città attraverso i suoi luoghi e sul legame emotivo che si può ristabilire con essi": Si parte domani, giovedì 3 settembre alle ore 21.00 ai Cantieri Culturali della Zisa con il concerto di presentazione del primo album di Chris Obehi, poli-strumentista nigeriano palermitano d'adozione, che debutta per l'occasione con la sua nuova band al Cre.Zi.Plus. Si prosegue il 4 settembre alla stessa ora e nello stesso luogo con il concerto di presentazione dell'album di esordio di Angelo Daddelli & i Picciotti, piccola orchestra di folk siciliano, vero e proprio baluardo della tradizione musicale dell'isola. Il 5 settembre alle ore 18.30 il concerto piano e voce di Aurora D'Amico al centro del campo dello Stadio Renzo Barbera, uno showcase dal taglio internazionale concepito da 800A Records, Palermo Festival e Palermo FC per raccogliere il testimone di Palermo Pop 70 e avviare il percorso che porterà alla prima edizione di Palermo Festival nel 2021. Lo stesso giorno alle 21.00 l'etichetta elettronica palermitana 800Hz presenterà "Fotosintetica" una serie di djset nel Parco di Villa Tasca. La chiusura della rassegna, il 6 settembre, è affidata ad Alessio Bondì con un suo speciale concerto all'alba (ore 5,30) nella splendida e inedita location del belvedere di Montepellegrino. Dopo il soldout al Teatro Biondo di quasi due anni fa, Alessio Bondì ritrova così il suo pubblico in un contesto unico, del tutto inedito. (ANSA).