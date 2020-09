Coronavirus: in aumento adesioni test personale scuole etnee

(ANSA) - CATANIA, 02 SET - L'Asp di Catania ha pubblicato on-line (https://www.aspct.it/coronavirus/20200831-test-sierologici/alle gato_test_sierologici.pdf) la procedura dedicata al personale scolastico della provincia per l'adesione allo screening sierologico per Covid-19 in vista della riapertura delle scuole.

Lo rende noto la stessa azienda aggiungendo che "sono stati già effettuati centinaia di test e sono altrettante le prenotazioni pervenute" e "si registra un costante aumento delle adesioni".

La procedura è stata predisposta dal Dipartimento per le Attività territoriali per " fornire agli operatori della scuola le informazioni necessarie, la modulistica e i percorsi da seguire per la prenotazione dell'esame presso i Distretti sanitari e garantire il rispetto delle norme anticontagio e l'ordinato svolgimento delle operazioni".

La campagna si rivolge a una platea di operatori formata da personale docente e non docente dei nidi, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e paritarie).Nella provincia di Catania sarebbero oltre 40.000 gli operatori scolastici che potranno sottoporsi volontariamente ai test sierologici per Covid-19.

"Considerato il cospicuo numero di operatori scolastici da sottoporre allo screening - sottolinea l'Asp -sono state avviate interlocuzioni con gli Istituti della provincia che ne hanno fatto richiesta per organizzare la somministrazione dei test negli stessi Istituti scolastici, nel rispetto delle norme anti-Covid, delle misure di sicurezza e igiene previste per legge e delle condizioni logistiche idonee a gestire un cospicuo afflusso di personale". (ANSA).