Con figlia piccola ruba in supermercato, arrestata coppia

(ANSA) - CATANIA, 02 SET - Portando con loro la loro figlioletta in tenera età in un paese dell'hinterland etneo padre e madre hanno tentato di razziare confezioni di integratori alimentari per un valore di circa 100 euro in un supermercato ma sono stati scoperti e poi arrestati dai carabinieri. Gli arrestati hanno circa 30 anni. A chiamare i militari sono stati gli addetti alla sicurezza del supermercato.

La coppia è stata bloccata mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale con una borsa colma di integratori alimentari. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato. (ANSA).