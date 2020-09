Musica: band in gara a Risuoni 2020, tributo live contest

(ANSA) - PALERMO, 01 SET - Dal 17 al 27 settembre 2020 è di scena al Parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, Risuoni 2020, l'official tribute band contest più importante in Italia ideato e prodotto da primaMusica È un tributo live agli artisti e ai brani che hanno fatto la storia della musica nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità musicali di ottimi professionisti e costruire per loro ulteriori possibilità di affermazione.

Tanto da mettere in palio un montepremi complessivo di seimila euro. Numerose le band che hanno risposto all'invito e che si esibiranno rigorosamente dal vivo. Durante le sei serate di eliminatorie si esibiranno i primi 42, nelle tre serate dedicate alle semifinali, si aggiungeranno gli altri 12 tributi. Il Contest è strutturato in più fasi, il cui superamento è affidato, oltre che al gradimento del pubblico, anche al giudizio di una Giuria critica composta da operatori del mondo dello spettacolo e da giornalisti appartenenti alle principali testate di settore e soprattutto al giudizio competente espresso dalla Giuria di esperti musicali predisposta dall'Organizzazione. Quattro i parametri di valutazione a cui si atterranno: qualità dell'esecuzione, capacità di coinvolgimento del pubblico, similitudine con l'artista di riferimento, presenza scenica. (ANSA).