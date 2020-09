Migranti: Martello, c'è chi urla e chi nasconde il problema

(ANSA) - CATANIA, 01 SET - "In quest'ultimo periodo abbiamo sentito soltanto slogan, nessuno ha parlato effettivamente del problema dell'immigrazione. In Italia c'è paura di affrontare il problema: c'è uno che pensa che si grida e si risolve il problema, e l'altro che pensa di nasconderlo, ma il problema resta uguale e identico come era prima". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, intervenendo a Radio anch'io di Radio Rai 1.

"Mi aspetto che vengano risolti i problemi quotidiani - ha detto parlando dell'incontro di domani a Roma col premier Giuseppe Conte e il governatore Nello Musumeci - non possiamo avere un porto tappezzato di barche che sono arrivate in questi giorni, si dice siano oltre 300, ma non sappiamo neppure quante sono perché abbiamo perso il conto".

Navi "delle Ong in questo periodo - ha sottolineato il sindaco - a Lampedusa non ne sono venute, nessuna. Non c'è stato alcuno sbarco da navi di Organizzazioni non governative".

"Nessuno vuole accogliere e la soluzione è stata trovata con le navi quarantena, adesso ne devono arrivare altre tre: una per svuotare l'hotspot e le altre per stare in rada per quando arrivano i migranti", ha concluso il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, (ANSA).