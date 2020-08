Successo per rassegna Cinema City a Palermo,2mila spettatori

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - Il prato, il mare, le navi sullo sfondo e uno schermo che in cinque serate ha tenuto incollati duemila spettatori. Si è chiusa con il tutto esaurito, la seconda edizione di Cinema City, la rassegna del cinema nelle piazze, che quest'anno si è svolta da mercoledì 26 a domenica 30 agosto sotto le stelle del Foro Italico di Palermo. Sold out le cinque serate con 350 ospiti a sedere, un numero imposto dalle norme anticontagio: il 26 agosto "Respiro" di Emanuele Crialese, il 28 "Ragazzi Fuori" di Marco Risi, il 29 "Viva La Libertà" di Roberto Andò, il 29 "Il Ritorno di Cagliostro" di Daniele Ciprì e Franco Maresco, il 30 "La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti. Molto partecipata è stata la serata di chiusura con l'animazione di Mattotti, tratta dalla fiaba di Dino Buzzati, seguita da molti bambini e anche da alcune famiglie del quartiere. "Al richiamo del cinema all'aperto, come lo scorso anno, le persone sono accorse numerose e abbiamo avuto una grande affluenza, tra chi ha prenotato tutti i posti a sedere, che hanno registrato il tutto esaurito, e chi ha seguito le proiezioni sul prato con le sedie o i teli da mare - dice il direttore artistico Carmelo Galati - sono state cinque serate diverse l'una dall'altra, ma tutte caratterizzate da una forte identità siciliana e di respiro nazionale e internazionale: Palermo è stata pronta ad accogliere ancora una volta un progetto che tornerà l'anno prossimo". La rassegna è stata sostenuta dall'assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, l'Assemblea Regionale Siciliana, dagli assessorati regionali siciliani al Turismo, Sport e Spettacolo e ai Beni Culturali, con il patrocinio della SIAE, dell'Autorità di Sistema portuale del mare della Sicilia occidentale, della Fondazione Federico II e di Palermo Mediterranea. (ANSA).