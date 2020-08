Musica: Diego Spitaleri con Piano recital a Spasimo 2020

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - Il programma della rassegna "Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba" prosegue con l'eclettico pianista Diego Spitaleri, specialista di prove solitarie ed anch'egli impegnato a raccontar se stesso. Con il concerto "Piano Recital", il primo concerto dopo il lockdown e dopo i live in streaming realizzati da casa per mantenere il rapporto con il pubblico, Spitaleri salirà sul palco con una performance molto particolare basata su un sound raffinato e ricercato. Appuntamento mercoledì 2 settembre alle ore 21.30, presso la Chiesa Santa Maria dell Spasimo.

"Questo concerto - spiega Spitaleri - rappresenta per me un importante appuntamento non solo perche è l'occasione per ripresentare alcuni dei brani di "Pianofor(t)ever, CD che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni, con oltre 150.000 streams su Spotify, Deezer e I-tunes, ma soprattutto perché mi da l'opportunità di eseguire, in qualche caso in prima assoluta, alcune nuove composizioni che faranno parte della mia prossima produzione discografica".

Il pianista palermitano ha iniziato l'attività concertistica nel 1979 ed ha all'attivo oltre 1.500 concerti nell'ambito italiano ed internazionale nonché partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive. In campo musicale vanta collaborazioni tra cui : Paolo Fresu, Flavio Boltro, Franco Cerri, Enrico Rava, Ray Mantilla, Irio de Paula, Artie Traum, Glen Velez, Tiziana Ghiglioni, Paolino Dalla Porta, Enzo Randisi, Gianni Cavallaro, Claudio Lo Cascio, Gianni Gebbia, Cinzia Spata, Rim Banna, Nick the Nightflight, Sara Jane Morris, Bill Moring, Elliot Zigmund.

La Rassegna Spasimo 2020 aggrega eccellenze di produzione ed organizzazione musicale quali la Fondazione the Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia, il Conservatorio Alessandro Scarlatti e l'Associazione Amici della Musica. (ANSA).