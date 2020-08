Dj morta: esperto Cis,Luminol non dà certezze su tipo sangue

(ANSA) - PATTI, 29 AGO - "La positività al Luminol non dà certezze che si tratti di sangue umano. Anche il sangue animale fornisce infatti positività al Luminol, ed anche il sangue contenuto nella dieta a base di carne che poi si ritrova nelle feci che gli stessi animali depositano sul suolo". Lo afferma il biologo forense Salvatore Spitaleri del Centro investigazioni scientifiche (Cis), Consulente tecnico di parte nominato dai legali dei genitori di Viviana Parisi, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.

"Senza contare poi - aggiunge Spitaleri - alcune sostanze di natura vegetale che anch'esse forniscono positività al Luminol.

Quindi i campionamenti eseguiti dalla polizia scientifica andranno esaminati in laboratorio per scremare tutte le eventuali false positività che non ricondurrebbero a sangue umano" (ANSA).