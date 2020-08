Capra in scarpata a Vulcano, salvata da vigili fuoco

(ANSA) - VULCANO, 29 AGO - Una capra è finita all'interno di una grotta, in una scarpata di Vulcano ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco giunti in gommone da Lipari. L'allarme era stato lanciato da alcuni diportisti che avevano sentito l'animale lamentarsi. Subito è stata organizzata la spedizione con il gommone dei volontari della guardia costiera ausiliare. E tra non poche difficoltà sono riusciti a recuperarla, ad imbarcarla sul gommone e a consegnarla al legittimo proprietario. Alla spedizione hanno preso parte il comandante e il vice comandante dei volontari della guardia costiera ausiliare Fabrizio Bignardelli e Luca Finocchiaro, e la squadra dei vigili del fuoco comandata da Giulio Sciara. (ANSA).