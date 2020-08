Film 'Metamorphosis', denuncia su squilibrio dell'ambiente

(ANSA) - LIPARI, 28 AGO - Ristabilire un equilibrio tra uomo e ambiente è l'unico modo per salvare noi stessi e il pianeta.

E' il messaggi del film 'Metamorphosis' del regista e attore drammaturgo messinese Eros Salonia, che sarà presentato oggi alle 21 al teatro Castello di Lipari.

E' la storia, girata alle isole Eolie, di una navigatrice solitaria, Elsa, che sta effettuando il giro del mondo a vela, scivola in mare per un banale incidente e sviene. Si risveglia su un'isola deserta. La natura si mostra subito ostile e cambia continuamente d'aspetto. La ragazza cerca di sopravvivere, adattandosi mentre una multinazionale approfitta dell'inquinamento per arricchirsi.

"Metamorphosis - spiega Salonia- è una pellicola che consacra il trionfo della natura contro la distruzione e la manipolazione genetica che l'essere umano opera nei suoi confronti. In questo film - aggiunge il regista - ho messo la paura al centro della riflessione umana, mostrando il male come l'altra faccia del bene, la trasformazione come unica necessità di sopravvivenza.

Metamorphosis è il trionfo della Natura, contro chiunque voglia modificarla".

Nel cast anche Philippe Pasquini, Donatella Bartoli, Alessio Bonaffini, Patricia Vignoli. Direttori della fotografia: Claudio Stirlani e Eros Salonia. Le musiche originali sono di Giovanni Puliafito L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Lipari e sostenuta dall'assessorato alla cultura e da Federalberghi Eolie, è stata promossa dalla Fondazione Progetto Africa e gode del supporto del Parco Archeologico delle Isole Eolie - Regione Sicilia. La serata sarà presentata da Silvana Paratore portavoce del Progetto Africa (ANSA).