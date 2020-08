ViniMilo compie 40 anni, eventi e degustazioni fino al 13/9

(ANSA) - MILO, 26 AGO - ViniMilo compie quarant'anni e dal 28 agosto e fino al 13 settembre, torna nel piccolo borgo dell'Etna in un'edizione condizionata dalle precauzioni dell'emergenza Covid concentrandosi sul tasting, con eventi di degustazione, formazione e approfondimenti sullo scenario dei mercati per supportare i protagonisti del sistema vitivinicolo dell'Etna. La è avvenuta negli spazi all'aperto dell'azienda Barone di Villagrande, alla presenza del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

"Qui a Milo - ha detto il ministro - c'è un sistema territoriale legato al vino che funziona, a cominciare dalle istituzioni e dalla capacità di cooperazione di una oculata gestione del territorio da parte dei produttori vinicoli: elementi che fanno un vino dell'Etna straordinario, ma anche un modello di successo e di sviluppo nel segno di un Sud produttivo e che lavora, e non assistito e tollerato".

"Onoriamo un impegno con il territorio e la comunità - ha affermato il sindaco Alfio Cosentino - con una edizione necessariamente più contenuta per via delle limitazioni logistiche a tutela della salute pubblica. La dedichiamo con riconoscenza a tutte le donne e gli uomini del mondo del vino dell'Etna che con passione investono tempo e risorse in quest'attività e che, come confermano i numeri, produce valore per il territorio di Milo e la sua gente. Rimandiamo al 2021 la tradizionale festa di piazza e per questo difficile 2020 ci concentriamo su aziende e produttori per dialogare e mettere a fuoco soluzioni per il futuro post-covid, a cominciare dall'imminente vendemmia".

In programma eventi dedicati ai vini da suoli vulcanici realizzati in collaborazione con l'associazione Volcanic Wines che riunisce centinaia di produttori italiani: sono tutti a numero chiuso, ed occorre prenotarsi e munirsi di mascherina propria (ANSA).