Vaccini: Asp Catania, già arrivate 1.410 prenotazioni online

(ANSA) - CATANIA, 25 AGO - Sono state 1.410 le prenotazioni effettuate all'Asp di Catania nel primo giorno di avvio del sistema di prenotazione on line delle vaccinazioni negli ambulatori distrettuali. Il servizio, attivato ieri, è il primo del genere ad essere operativo in Sicilia. Da ieri, l'accesso agli ambulatori vaccinali aziendali avviene esclusivamente tramite il servizio di prenotazione on line, con eccezione per i soli casi urgenti. Per gli ambulatori dei Distretti sanitari di Acireale, Gravina di Catania e Paternò, rimangono confermate le prenotazioni precedentemente acquisite. Gli utenti potranno prenotare la somministrazione del vaccino via web, collegandosi al sito aspct.it, o tramite l'app "vaccinazioni Asp Catania" «Con questo nuovo sistema - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania, Maurizio Lanza -, accogliendo le sollecitazioni all'innovazione che provengono dall'assessorato regionale alla Salute, guidato da Ruggero Razza, puntiamo con decisione sulla digitalizzazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, agevolare i cittadini e rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie, con sguardo attento alla sicurezza e al rispetto delle norme anticontagio".

Il nuovo sistema è stato presentato nei giorni scorsi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta della provincia.

«Attiviamo un sistema di semplice e immediato utilizzo - spiega Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell'Asp di Catania -.

Abbiamo operato le scelte partendo dalle esigenze dei pazienti e facendo tesoro delle indicazioni dei nostri operatori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che ringrazio per la sinergia che hanno espresso in questo progetto».

Il progetto è stato predisposto dal dipartimento di Prevenzione, diretto da Antonio Leonardi, con il supporto tecnico dell'Uoc Ingegneria informatica, diretta da Salvatore Garozzo. (ANSA).